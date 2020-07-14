انت الان تتابع "الصحة": 666 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 56174 وتسجيل 3 وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 666 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 56174 فيما تم تسجيل ثلاث وفيات إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 396.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الاصابات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن الحالات ال 666 تضمنت 421 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 63.21 في المئة و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 36.79 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (199 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(145 حالة بمنطقةالجهراء الصحية) و(121 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(108 حالات بمنطقة العاصمة الصحية) و(93 حالة في حولي الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (32 حالة في منطقة سعدالعبدالله) و(23 في منطقة القيروان) و(22 في منطقة العيون) و(21 في منطقة الصباحية) و(21 في منطقة الفحيحيل) و(19 في منطقة جليب الشيوخ).

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وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 156 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9617 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3721 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 441143 فحصا.

وقال ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 25 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 805 إصابات خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 46161 حالة.