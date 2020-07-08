انت الان تتابع "الصحة": 762 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 52007 وتسجيل حالتي وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52007 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 379 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 762 تضمنت 501 لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.75 في المئة و261 لغير الكويتيين بنسبة 34.25 في المئة.

وأضاف أن عدد المصابين حسب المناطق الصحية بلغ (285 بمنطقة الاحمدي الصحية) و(171 بمنطقةالجهراء الصحية) و(132 بمنطقة الفروانية الصحية) و(105 بمنطقة حولي الصحية) و(69 بمنطقةالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (46 بمنطقة الصباحية) و(35 بمنطقة جابر العلي) و(33 بمنطقة سعد العبدالله) و(31 بمنطقة العيون) و(23 بمنطقة الفحيحيل) و(23 بمنطقةالعارضية).

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ولفت إلى أن عدد المصابين الذين مازالوا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 161 حالة فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9520 حالة.

وافاد ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 44 شخصا بعد القيام بالإجراءات الوقائية والتأكد من خلو العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي اجراؤها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4344 مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 417874 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 42.108 حالة.