الصحة: وصول دواء "أفيجان" الياباني الخاص بـ"كورونا" لعمل البحوث السريرية في الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الشحنة الأولى من الدواء الياباني (أفيجان Favipiravir) ستصل البلاد الأسبوع المقبل وذلك بعد نتائجه الإيجابية فى التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الشحنة الأولى من الدواء تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الانسانية ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية.

وأضاف البدر أن الاستخدام سيكون وفقا لدليل الارشادات المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنظم واللوائح المتبعة في دولة الكويت.

وأشار الى أن (الصحة) في طور انتظار كمية أخرى من الدواء لتوريدها لعمل الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في دولة الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

وبين أن توفير هذا الدواء يأتي على أساس التبرع من الحكومة اليابانية وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتسهيل عمليات التسليم.

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وثمن جهود التنسيق التي استمرات قرابة ثلاثة أشهر بين وزارتي الصحة والخارجية وسفارة دولة الكويت في طوكيو إذ تم التوصل لاتفاق بين حكومتي الكويت واليابان في 19 أبريل 2020 وبين حكومة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتاريخ 30 أبريل 2020 و19 مايو 2020 وذلك لتوفير الدواء.

وفي سياق متصل توقع البدر توفير دواء (ريمديسيفير) خلال الشهر الحالي وهو من بين العلاجات التي ستخضع لتقييم سلامتها وفعاليتها ضمن المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركائها بعنوان (تضامن).

وأضاف أن هذه المبادرة التي تشارك الكويت فيها هي تجربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).