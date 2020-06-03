انت الان تتابع "الصحة": 710 إصابات جديدة بـ"كورونا المستجد" والاجمالي 29359 وتسجيل 4 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 710 اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29359 كما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 230 حالة.

واضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ان من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى مبينا انه جار فحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة السابقة تضمنت (256 حالة لمواطنين كويتيين) و(143 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(93 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وذكر أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (282 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(140 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(130 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية) و(88 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(70 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي (82 حالة في منطقة جليب الشيوخ) و(73 حالة في منطقة الفروانية) و(41 حالة في منطقة خيطان) و(36 حالة في منطقة الواحة) و(28 حالة في منطقة السالمية) و(28 في منطقة سعد العبدالله).

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت السند إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 191 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13379 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 437 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2934 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 303285 فحص مخبري.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1469 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.