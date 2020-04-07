وزير الصحة: شفاء حالتين جديدتين من "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 105 حالات شفاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 105 حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.