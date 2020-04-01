"صندوق المشروعات الصغيرة": تأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على أصحاب المشروعات 6 أشهر

أصدر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء قرارا بتأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق عن موعد استحقاقها لمدة ستة اشهر.
وقال الصندوق في بيان صحفي إنه قرر كذلك إيقاف تلقي طلبات التمويل الجديدة من هذا التاريخ ولغاية ستة اشهر موضحا أن هذه القرارات تأتي في إطار متابعة آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الإطار.
وأضاف أن هذه القرارات جاءت كذلك استنادا الى القرارات الاستثنائية والتدابير الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء جراء تفشي الفيروس المستجد وما ستتبعه من اجراءات للعمل وعلى توصيات اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تدارس الظروف الاستثنائية وكيفية تخفيف آثارها ومضاعفاتها على المبادرين ومساندتهم خلال هذه الازمة.
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