اتحاد المصارف: تأجيل اقساط القروض لـ "البدون" وأبناء الكويتيات لمدة 6 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - د. حمد الحساوي

صرح اتحاد مصارف الكويت بأنه عطفاً على قرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر في 24 مارس 2020 بشأن تأجيل البنوك المحلية لأقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور بالنسبة لكافة العملاء من المواطنين، وكذلك تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

وتقديرا من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا منها على اتخاذ أية تدابير وإجراءات يكون من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كافة عملائها سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف، فقد قرر مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت أن تقوم البنوك المحلية بتأجيل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور بالنسبة لكافة عملاء البنوك من غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى،كما سيتم التعامل مع المقترضين من المقيمين كل حالة على حده.