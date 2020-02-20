انت الان تتابع الرئيس صباح الخالد: الدولة لا تألوا جهدا في دعم كل ما من شأنه تخليد سيرة شهداء الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سمو رئيس مجلس الوزراء اثناء حضوره مهرجان (حنا لها)

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقام مكتب الشهيد مساء اليوم مهرجان (حنا لها) بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير في حديقة الشهيد.

حضر المهرجان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء والمستشارين والمحافظين وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان رئيس مجلس الوزراء.

وبدأ المهرجان بعرض فيلمين وثائقيين بتقنية (فور.دي) في خيمة الدوم عن تاريخ البترول في البلاد والآخر عن شهداء الكويت الرياضيين. هذا وافتتح سموه جدارية شهداء الكويت التي تم تجديدها من قبل مكتب الشهيد كما اطلع سموه على أعمال حرفية لأشبال مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة نفط الكويت ومعرض لأبناء الشهداء يوثق سيرة وبطولات آبائهم الشهداء.

واختتم المهرجان بأوبريت (حنا لها) الذي قدمه عدد من فناني الكويت والذي تضمن لوحات فنية جسدت تراث البلاد في البحر والبادية.

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وأكد سموه في تصريح صحفي ان الدولة لا تألو جهدا في دعم كل ما من شأنه تخليد سيرة شهداء الكويت وتوثيق بطولاتهم وتضحياتهم التي سطروها وبذلوا فيها أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي وأبنائه الشرفاء.

وقال سموه إن هذه الفعالية التي ينظمها مكتب الشهيد تأتي تأكيدا للتوصيات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار وتقديرا لتضحياتهم.

وأضاف سموه أن ما قدمه الشهداء في سبيل الكويت سيظل محفورا في قلوبنا وذاكرتنا منوها بدور مكتب الشهيد في خدمة الشهداء وذويهم وتخليد ذكراهم وتجسيد العلاقة الوثيقة بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة.