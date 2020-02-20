الوزيرة د. الفارس: تسلمت تقرير التحقيق في حادثة المطلاع والحزم والشدة سيكونان عنوان التعامل مع المتورطين

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أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس حرص الحكومة على محاسبة المتسببين بحادث الانهيار الرملي في مشروع مدينة المطلاع السكني "أيا من كانوا" مع مواصلة الجهود لاستكمال المشروع وتسليمه للمواطنين في أقرب وقت.
وقالت الفارس في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش افتتاح (البيت الذكي في مدينة جابر الأحمد السكنية) إن "الحزم والشدة سيكونان عنوان التعامل مع المتورطين في هذا الحادث للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين".
وأوضحت أنها تسلمت تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها حول حادثة المطلاع وتعكف حاليا على دراسته تمهيدا لإعداد بيان تفصيلي عن كل الظروف المحيطة بالحادث والمتسببين فيه والإعلان عن كل النتائج بشفافية.
وكانت الوزيرة الفارس شكلت لجنة تحقيق في ملابسات حادث الانهيار الرملي الذي وقع في 12 فبراير الجاري في مشروع مدينة المطلاع السكني وأسفر عن وقوع ست وفيات وثلاث إصابات.
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