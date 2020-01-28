رفض النائب مبارك الحجرف القرارات التي اتخذتها وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري.
وقال الحجرف في تصريح صحفي اليوم "مسلسل استخفاف الوزيرة غدير أسيري بمجلس الأمة مستمر وذلك بعبثيتها بإصدار القرارات التنفيعية والإنتخابية قبل جلسة طرح الثقة وهو أمر غير مقبول وستحاسب عليه".
وتساءل "فهل يرضى الرئيس صباح الخالد أن تكون هذه التصرفات نهجاً في حكومته؟".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب الحجرف: استخفاف الوزيرة أسيري بالمجلس وعبثها بالقرارات ستحاسب عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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