الشيخ ناصر الصباح: تحسن المؤشرات البيئية يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بقصر السيف العامر صباح اليوم أعضاء فريق البيئة الإستشاري.
حيث تم خلال اللقاء تبادل أهم المواضيع ذات العلاقة بالشأن البيئي، مشددا على أهمية أن تعمل الدراسات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للبيئة على تحسين مؤشرات الوضع البيئي بالبلاد.
وقد أكد الشيخ ناصر الصباح على أن تحسن المؤشرات البيئية يحقق العديد من الأهداف الإستراتيجية من ضمنها إنخفاض معدل الأمراض ذات العلاقة بالتلوث، وهو بدوره يعمل على إنخفاض كلفة الأنفاق على الخدمات الطبية التي تقدم بسبب تدهور هذه المؤشرات.
كما دعا إلى ضرورة تظافر كافة الجهود سواء كانت الحكومية أوالأهلية في سبيل تجاوز مختلف العقبات التي قد تعترض أعمال تحسين الوضع البيئي في العديد من المواقع في البلاد.
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