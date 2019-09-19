النائب العدساني: سأوجه سؤال برلماني للوزير الروضان عن طائرات "الدرون" ووكلاءها المعتمدين...

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النائب رياض العدساني قال النائب رياض العدساني أنه سيوجه سؤال برلماني الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن طائرات "الدرون" ومن يمتلك الرخص التجارية والوكيل المعتمد وموزعيها والوسطاء وعدد الطلبات التي قدمت في هذا الشأن.

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