السكنية: اخلاء عدد من المساكن المؤجرة حصل اصحابها على رعاية سكنية دائمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي عن اتخاذ المؤسسة عدة إجراءات قانونية لإخلاء عدد من المساكن المؤجرة بعد أن انتهت عملية التدقيق والرقابة الى وجود عدد من الحالات حصلت على رعاية دائمة من المؤسسة.

وقال الناشي في بيان صحفي اليوم إنه وفي إطار مراجعة الكشوف والطلبات القائمة للمساكن المؤجرة، وبعد اجراء المسح الميداني تبين أن عددا من المواطنين حصلوا على الرعاية الدائمة (بيوت، قسائم، شقق) منذ سنوات ولازالوا يحتفظون بمساكن مؤجرة وهو ما يخالف قانون المؤسسة.

وأضاف أن "السكنية" وجهت عدة إنذارات لإخلاء تلك المساكن المؤجرة، وقد استجاب عدد كبير من المواطنين، وآخرون طلبوا التمديد لمهل إضافية وهو ما استجابت له المؤسسة تأكيدا على حرصها على التعاون والحفاظ على الأسر الكويتية واستقرارها.

وأشار الناشي الى أن هناك حالات محدودة جدا رفضت اخلاء المساكن المؤجرة المؤقتة بعد انتهاء المهل الممنوحة لهم ورغم حصولهم على الرعاية السكنية الدائمة مما يعد مخالفا لقانون المؤسسة، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية تمهيدا لاخلاء تلك المساكن المؤقتة.