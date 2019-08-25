انت الان تتابع الموانىء الكويتية: اتخاذ اجراءات قانونية ضد حملة ممنهجة ضد الكويت في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مؤسسة الموانئ الكويتية

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان صحفي لها نشرته عبر موقعها على الانترنت بعنوان الكشف عن حملة هجوم ممنهجة وممولة ضد الكويت ومؤسسه الموانئ في الولايات المتحدة الامريكية بأنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد تلك الحملة والتي استعانت بها شركة كي جي إل ببعض شركات المحاماة والعلاقات العامة بمخا يخالف الحقيقة.

واوضحت المؤسسة في بيانها "ان ملف عام جديد قدمه المستشار القانوني لشركة كي جي إل للاستثمار بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الصادر عن وزارة العدل الأمريكية عن استراتيجية العلاقات العامة العدواني التي تتبعها مكتب المحاماة نيابة عن بعض المديرين التنفيذيين السابقين للشركة اللذان تم اتهامهما والحكم عليهما ابتدائيا بتهمة الاختلاس واساءة استخدام الأموال العامة واللذان لا يزالان يواجهان محكمة جنائية مستمرة في الكويت.

واضاف البيان قامت شركة المحاماة بتوظيف شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة، مع تكليف صريح "لإثارة تساؤلات حول ما اذا كانت الكويت مكانا امننا للاستثمار" ونشره في الولايات المتحدة وغيرها من وسائل الإعلام وكذلك "الإجراءات غير المبررة من قبل دولة الكويت، بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية، ضد شركة KGL والمسؤولين التنفيذين فيها كما تم توظيف ذات الشركة للضغط على مسؤولي الدولة وصياغة "رسائل الى المشرعين".

وبينت المؤسسة من ناحية اخرى تظل الحقائق الثابتة ان محاكم الكويت قضت في العديد من الاحكام التي اصبح البعض منها نهائيا واجب النفاذ والتي يتضح منها ان المال العام المملوك ليس فقط لمؤسسة الموانئ بل لجموع الشعب الكويتي كانضحية الافعال غير المسئولة وغير المشروعة التي ارتكبها وبعض المسؤولون التنفيذيون في شركة كي جي إل ومن امثله هذه الاحكام القضائية التي صدرت في إطار حماية المال العام.

* الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين رقمي 23.11 لسنة 2017 اداري بأخلاء كي جي إل للمناولة من مساحة مليون متر مربع بمنطقة ميناء عبدالله بعد ثبوت اغتصابها لهذه المساحة لسنوات طويلة ودون سداد اي مقابل لانتفاعها وقد حاولت الشركة تعطيل الفصل في القضية على مدى اكثر من عامين بتقديم العديد من طلبات رد القضاة بمحكمة الاستئناف كما تقدمت مؤسسة الموانئ بشأن الارض المذكورة ببلاغ الى نيابة الاموال العامة قيد برقم 5 لسنة 2016 لشبهة الاستيلاء على الارض المذكورة واعاقة تسيير مرفق عام واعاقة الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ الصادر بها قرار مجلس الوزراء الموقر كما اخطرت المؤسسة وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كي جي إل لوجستيك وكي جي إل للمناولة لأدراجهما الارض المذكورة ضمن اصولهما على خلاف الحقيقة وهو ما يشكل جناية.

واردفت المؤسسة انها حصلت على:

* الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1957 لسنة 2015 أداري بأخلاء رابطة الكويت والخليج للنقل من مساحة مائتي وسبعون الف متر بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة والذي لم تتمكن المؤسسة من تنفيذه بصورة كاملة حتى تاريخه بسبب تعمد الشركة المذكورة عرقلة تنفيذه.

الحكم الصادر في الدعوى رقم 2512 لسنة 2048 اداري بتأييد القرار رقم 657 لسنة 2017 الصادر من مدير عام المؤسسة بأدراج شركة كي جي إل بقائمة منع التعامل معها في مختلف الانشطة والمجالات لما تثبت في حقها من مخالفات بموجب تقارير ديوان المحاسبة ولجنة حماية المال العام بمجلس الأمة.

* الحكم الصادر في الدعوى رقم 420 لسنة 2017 اداري بأخلاء كي جي إل من الارض الكائنة بالمنطقة التخزينية السابعة والزامها بمقابل انتفاعها.

* الحكم الصادر في الدعوى رقم 2482 لسنة 2018 مستعجل الذي مكن المؤسسة من استعادة العديد من المواقع بميناء الشعيبة.

* الحكم الصادر في الجناية رقم 1942 لسنة 2015 نيابة الاموال العامة ابتدائيا باستيلاء مع اخرين على واحد وعشرون مليون دينار فضلا عن جناية متداوله امام محكمة الجنايات برقم 1496 لسنة 2012 نيابة الاموال العامة بشان استيلاء كي جي إل للاستثمار على اموال صندوق الموانئ الذي تشارك فيه مؤسسة الموانئ بمبلغ خمسة وثمانون مليون دولار امريكي.

واوضحت المؤسسة انها تقدمت بالعديد من البلاغات للنائب العام ضد القائمين على صندوق الموانئ لقيامهم بالعديد من الجرائم المالية التي جاءت في مجملها ضد مصالح المساهمين ومن ذلك:

* تضارب المصالح عند تعيين مديرة للصندوق وهي التي تشغال في نفس الوقت وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كي جي إل للاستثمار.

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عدم دقة البينات المالية لصندوق الموانئ من قبل مديرة الصندوق.

اقرار مديرة الصندوق امام النيابة عدم استكمال مؤسس الصندوق سداد حصتا في راس مال الصندوق وبما يتعارض مع ما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق منذ التأسيس في العام 2007 وحتى السنة المالية 2016.

* تحويل ملكية استثمارات الصندوق الى الشركات شركاء مديرة الصندوق .

* منحت مديرة صندوق الموانئ الاستثمار عام 2007 قرض بمبلغ 20.600.000 دولار امريكي لإحدى الشركات التابعة لها وهي كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين، بمعدل فائدة بسيطة سنويا تعادل 28% الا ان مديرة الصندوق وبتصرف فردي ودون الرجوع لمساهمي الصندوق قامت في العام 2014 وقبل انتهاء اجل الصندوق بشطب القرض وكافة الفوائد المقررة عليه باعتباره ديون معدومة.

* منحت مديرة الصندوق تسهيلات بنكية لإحدى الشركات المملوكة لشريكها في المملكة الأردنية، الشركة الموحدة - بمبلغ 900.000 دولار امريكي.

واضافت المؤسسة في بيانها انه جاءت تصرفات مديرة صندوق الموانئ بقصد الاستيلاء على الاموال العامة وحرمان مؤسسة الموانئ وباقي المساهمين في الصندوق من مستحقاتهم ويبلغ المال العام الممثل لرأسمال الصندوق الفعلي 74% من اصوله، باعتبار ان شركة كي جي إل للاستثمار لم تلتزم بسداد حصتها البالغة 20.000.000 في رأس مال الصندوق باعتراف رسمي موثق لدى نيابة الاموال العامة، كما ايضا ثابت في حساب صندوق الموانئ البنكي.

وبينت انه" وبعد ان تكشف مخالفة القائمين على الصندوق من قبل حماة المال العام. وضاق عليهم الخناق، جاءت الخطوة الأخيرة والاحداث لمحامو KGL تعيين شركة للإساءة للقضاء وتخريب مسار العدالة في الكويت، فمنذ بداية عام 20196، اكدت التقارير المقدمة بموجب القانون الامريكي للكشف عن جماعات الضغط (LDA) انه تم انفاق 3.5 مليون دولار امريكي في حملة ضغط دولية وعلاقات عامة ذات رواتب عالية، وشاركت شخصيات عالمية من اجل مهاجمة استقلال ونزاهة القضاء الكويتي وقضاها والمدعين العامين الكويتيين.

علاوة على ذللك، قدمت شركة المحاماة شكاوى ضد الكويت لدى الأمم المتحدة، بدعوى حدوث انتهاكات للميثاق الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لدى مركز التحكيم، كما قامت شركة KGL باستخدام خدمات روجر ويكر وعضوي الكونغرس مادلين دين وستيف شابوت للتهديد من وسائل الإعلام بان عدداً من كبار المسؤولين الرسميين الكويتيين بما فيهم سعادة النائب العام الكويتي والشيخ يوسف عبدالله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية سوف يخضعون لعقوبات جنائية بموجب قانون ماغنيتسكي الامريكي.

ولفتت المؤسسة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ صباح الخالد الصباح اكد في 23 يوليو انه لم يتم استلام اي شكوى رسمية ضد الحكومة او اي من مواطنيها تم تقديمها امام الكونغرس الامريكي، كما اكد على ذلك 3 مكاتب محاماة امريكية وهم مكتب Gill Law Firm ومكتب Associates & Muchmore ومكتب Venable LLP ان ليس على الكويت ولا مواطنيها شكاوى في الكونجرس، علما بان محاولة زج عدد (6) اسماء من كبار المسؤولين الكويتيين لتنفيذ قانون Magnistky لا ينطبق بكل الاحوال على قضية تتعلق بشركات كويتية ومسئوليها الكويتيين والاجانب المتهمين بجرائم متعددة ومنها سرقة المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة.

واوضحت المؤسسة ان شركة KGL قامت بإدارة صندوق The port من خلال شركة تابعة مملوكة لها بالكامل وساهمت اثنتان من الهيئات الحكومية الكويتية، وهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية، بأكثر من 74% في المائة من إجمالي رأس مال صندوق الموانئ المسدد فعليا، وهو 168 مليون دولار امريكي. وبصفتهم وكيل الاكتتاب في الصندوق ومستثمر مزعوم فيها كسبت شركة KGL عشرات الملايين من الدولارات من الرسوم الادارية وارباح الاسهم بالرغم من عدم التزامهم بسداد حصتهم في راس مال الصندوق.

وشارات المؤسسة الى ان ما قدمت عليه الشركة من افعال تمثل صورة صارخة لإهدار المال العام و يحاول بعض المسؤولين التنفيذيون فيها الاضرار بمركز الكويت الاقتصادي والسياسي مما دفع بعض المأجورين الى التهديد غير المشروع لتطبيق ما يسمى بقانون ماجستكي المتعلق اساسا بانتهاكات الانسان على بعض المسؤولون الحكوميين لمجرد انه قاموا بمواجبهم الوطني في الكشف والتحقيق في جرائم نهب العام الكويتي وبدلا من محاسبه من انتهكوا حرمه المال العام يريدون محاسبة حماة المال العام مما حدا بمؤسسة الموانئ الى مخاطبة الخارجية لاتخاذ شئونها تجاه هذه الابواق المأجورة التي تنادي بتطبيق قانون غير منطبق بقصد ارهاب من يتصدى لمجرمي المال العام.

وختمت المؤسسة ببيانها ونشير اخيرا ان دولة الكويت من طلائع الدول التي تطبق مبدا سيادة القانون وان محاكمة المتورطين بنهب المال العام تتم من خلال قضاء مستقل ونزيه لا يخضع لأي ضغط محلي او دولي وانما يخضع فقط لحكم القانون ولا تمنعه رغبة او رهبة في الانتصار للعدالة.