سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ122 للمجلس الأعلى للبترول

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جانب من اجتماع المجلس الأعلى للبترول ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الاجتماع 122 (2/2019) للمجلس الأعلى للبترول. وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله.

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