اخبار الخليج / اخبار الكويت

سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ122 للمجلس الأعلى للبترول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ122 للمجلس الأعلى للبترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للبترول

ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الاجتماع 122 (2/2019) للمجلس الأعلى للبترول.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ122 للمجلس الأعلى للبترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا