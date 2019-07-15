الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "السكنية": فتح باب التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التخصيص على السكن العامودي في مدينة جابر الأحمد وذلك لأصحاب الطلبات السكنية من تاريخ 31/12/2008 وما قبل.

ودعت المؤسسة المواطنين في بيان صحفي اليوم الـراغبين بالتخصيص عـلى الشقق الحكومية في مدينة (جابر الأحمد) لعدد (520) شقة بمساحة 400م2 ، مراجعة المبنى الرئيسي وأفرعه الثلاثة.

وأوضحت المؤسسة أن صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة جنوب السرة تستقبل المواطنين (الفترة الصباحية من 8 الى 12:45مساء)، وفرع القرين (الفترة الصباحية من 8 صباحا الى 12:45 مساء و الفترة المسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء) وفرع برج التحرير (من الفترة الصباحية 8:30 صباحا إلى 12:45 وفترة مسائية من 4 مساء الي 7:30 مساء) وفرع الجهراء (الفترة الصباحية فقط من 8 صباحا إلى الساعة 12:45 مساء) أثناء الدوام الرسمي وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 21/7/2019.