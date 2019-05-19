انت الان تتابع الوزير الشعلة: انشاء مركز لإدارة الأزمات في بلدية الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة

عقدت اللجنة العليا للتخطيط في بلدية الكويت إجتماعها برئاسة فهد الشعلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية في متابعة خطة عمل القياديين ومتابعتهم بشكل مباشر.

ورحب الشعلة بأي أفكار ومبادرات ريادية تهدف لتحقيق أهداف البلدية وخدمة المجتمع سواء من القياديين أو الموظفين أو المواطنين الذين يحق لهم جميعاً المبادرة بأي إقتراح من خلال إدارة الشكاوي والاقتراحات التابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية مباشرة ويستطيعون تقديم الاقتراحات سواء بالحضور الشخصي أو من خلال موقع بلدية الكويت.

ومن خلال الاجتماع أوصي وزيرالدولة لشئون البلدية فهد على الشعلة الجهاز التنفيذي للبلدية بإنشاء مركز لإدارة الأزمات في البلدية، مع إنشاء غرفة تحكم مركزية تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتجاوز كافة الازمات والكوارث البيئية والمناخية، وللقيام بالربط والتوجيه لكافة قطاعات البلدية وأفرع البلدية وربط كافة مباني أفرع البلديات والمراكز البلدية بالحدود بكاميرات تصوير للمتابعة المباشره، ولمتابعة الخط الساخن للبلدية للرد على أستفسارات وشكاوي ذو الشأن ، ويتم من خلاله تدريب وتأهيل موظفي البلدية للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وأنه قد حان الوقت للبدء بإنشاء لجنة عليا للإزالة خاصة إن مجلس الوزراء نقل تبعية اللجنة إلى بلدية الكويت وضرورة تفعيل اختصاصاتها بأقرب فرصة.

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وتابع الشعلة مواضيع عدة منها موضوع العزاب واستمع لانجازات وإحصائيات اللجنة المشكلة للعزاب، وتابع خطط العمل للمشاريع المدرجة في الميزانية، وتابع عقود النظافة والخطط المستقبلية من القطاع المعني.

وتم عرض دراسة استغلال المساحة الخالية خلف سوق الحريم بمنطقة المباركية لاستغلالها في عمل محلات تستغل للحرف الكويتية والمصنفة لدي المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، حيث يعتبر سوق المباركية من المعالم الرئيسية بدولة الكويت، الامر الذي يتطلب عرض الحرف الكويتية في المعالم البارزة.