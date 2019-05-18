الخارجية: نتابع بإهتمام مجريات التحقيق في وفاة المواطنة الفلبينية

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وزارة الخارجية الكويتية قالت وزارة الخارجية الكويتية انها تابعت بإهتمام واسف حادث وفاة المواطنة الفلبينية السيدة ماكونستسيل لاقو دايجو قبل عدة ايام . واعربت في بيان صادر عن الشؤون القنصلية عن خالص تعازيها لاسرة الفقيدة مشيرة بهذا الصدد الى انها تتابع مع الجهات الامنية التي باشرت التحقيقات منذ البداية والتي سيتضح فيها ملابسات هذه الحادثه، هذا وسوف يتم اطلاع السلطات الفلبينية الصديقة على مجريات ونتائج التحقيق، ومن جانبها تؤكد الخارجية الكويتية على ان الكويت دوله ذات قاتنون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين.

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