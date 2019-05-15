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جامعة الكويت تستلم كلية التربية .. أول كلية في مدينة صباح السالم الجامعية

اجتمعت لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019 في المدينة الجامعية بمنطقة الشدادية، حيث قامت اللجنة بمباشرة أعمالها الخاصة بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية التربية الجديد، كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية المشروع.

وأعلن أمين عام جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي أن اللجنة وافقت على الإستلام الإبتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية التربية الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الإعتبار للملاحظات التي أثيرت من قبل أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن هذه الكلية هي الكلية الأولى التي تستلمها جامعة الكويت استلاماً ابتدائياً ضمن مجموعة من الكليات التي تتضمنها خطة الانتقال والتشغيل المعتمدة من قبل مجلس الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020 ، والتي تضم كذلك كلاً من كلية الآداب وكلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية.

وأضاف الأمين العام أنه ستتوالى عملية استلام بقية مباني الكليات الجامعية المذكورة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن جامعة الكويت ستقوم بتوفير الخدمات الشاملة كالأمن والسلامة والنظافة والصيانة للمباني التي تم استلامها تمهيداً لوضعها في طور التشغيل .

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وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي، والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة السيد/ علي الأستاذ، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية م. ياسين الياسين، وممثل عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت ومدير إدارة مشاريع المنطقة الأولى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد حسين الفلاح، وكبير مهندسين اختصاصي مدني بوزارة الأشغال م. نبيل درويش حسن غلوم، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي.

والجدير بالذكر أن مساحة البناء الكلية لمبنيي الطلبة والطالبات بكلية التربية الجديد تقدر بـ ( 105,688 ) متر مربع، وتحتوي الكلية على عدد (5) أقسام ووحدة لتعليم اللغات، ويحتوي المبنى على إدارة الكلية ومكتبة وقاعات دراسية وقاعات محاضرات ومراكز أبحاث بالإضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة الطلابية، جميعها موزعة على الأدوار الخمسة للمبنى ومزودة بتقنية طرق التعليم الذكية.