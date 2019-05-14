انت الان تتابع المالية: تحصيل مبلغ 3.5 مليون دينار عن بيع قسائم ملك الدولة في المزاد العلني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة المالية اليوم عن تحصيل مبلغ 3.5 مليون دينار كويتي من بيع قسائم ملك الدولة في ثاني مزاد لها في السنة المالية 2020/2019 والذي أقيم في تاريخ 1 مايو 2019.
وتم من خلال المزاد بيع كل من:
● قسيمة استثمارية بمنطقة السالمية بمساحة 768 متر مربع، وبقيمة بلغت 1.89 مليون د.ك.
● قسيمة استثمارية بمنطقة السالمية بمساحة 929 متر مربع، وبقيمة بلغت 1.61 مليون د.ك.
وبذلك يكون قد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من قبل وزارة المالية عبر بيع قسائم ملك الدولة في المزادات العلنية للسنة المالية الحالية 10.2 مليون د. ك.
كما ستنظم الوزارة مزاداً في 12 يونيو 2019 من الساعة العاشرة صباحاً في وزارة المالية، بلوك 12، وذلك لبيع قسيمة سكنية في منطقة القصر.
وتعقد وزارة المالية هذه المزادات وفقاً للمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والتي تنص على (يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل).
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