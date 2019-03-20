القوى العاملة: تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط مراجعة الادارة المختصة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الهيئة العامة للقوى العاملة

أعلنت الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة عملت منذ شهر ديسمبر من العام 2018 أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط المراجعة للإدارة المختصة تسهيلاً وتخفيفا عليها، على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغير، وقد تم العمل فقط بإشعار تسجيل العماله الوطنية أول مرة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ماشابه ذلك، ويأتي ذلك من حرص الهيئة على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية، تحت أي ظرف طالما العمالة على رأس عملها.

وأفادت المزيد أنه يتم استقبال المراجعين من أصحاب الأعمال في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة بمنطقة الرقعي ويتم استقبال المناديب بمراكز الخدمة التابعة للهيئة (مركز محافظة العاصمة «برج التحرير» – مركز خدمة الجهراء «حكومة مول» حكومة مول الجهراء – مركز خدمة محافظة الفروانية – مركز خدمة محافظة مبارك الكبير) وذلك للإجراءات التالية: اشعار تسجيل العمالة الوطنية لأول مرة أو تغيير المؤهل الدراسي أوإلغاء تسجيل إذن العمل.