التربية: منع دخول السيارات الى مبنى المدرسة خلال فترة الدوام الرسمي

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وزارة التربية قرّرت وزارة التربية عدم دخول السيارات الى مبنى المدرسة خلال فترة الدوام الرسمي. وشدد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي في نشرة عممها على جميع مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال على عدم السماح نهائياً إلى أي مركبة بالدخول الى داخل المبنى المدرسي، حرصاً على حسن سير العملية التعليمية، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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