الكويت: ندين ونستنكر بشدة الحادث الارهابي في نيوزيلاندا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الخارجية

اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين حادث إطلاق النار الارهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا الصديقة وادى إلى مقتل وجرح العشرات.

‏وأكد المصدر في بيان صحفي اليوم الجمعة وقوف الكويت إلى جانب نيوزيلاندا الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على اراضيها.

وشدد على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه مجددا دعوته للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لوأد ظاهرتي العنف والارهاب اللتين تستهدفان امن العالم واستقراره وسلامة البشرية.

وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.