وظائف شاغرة : وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 4/12/2020

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ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 على مصر فايف، حيث نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية عرض مختلف الوظائف اليومية والأسبوعية، لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات على مصر فايف.
فقد نشرت جريدة الوسيط عدد جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات في عددها الصادر اليوم الجمعة 4/12/2020، وذلك للعمل بالقطاع الخاص، ونستعرض الآن على مصر فايف اهم الوظائف الشاغرة والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع، كالتالي:-
وظائف آخري:
- مئات الوظائف الشاغرة بشركة بريجو للأغذية لجميع المؤهلات
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 30/11/2020
- وظائف خالية بشركة ايتوال للحلويات والمطاعم براتب 4500 جنية
- لجميع المؤهلات| مئات الوظائف الخالية بشركة لولو هايبر ماركت
إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 4/12/2020
- فرص عمل لجميع المؤهلات بمؤسسة باسم ماركت.
- وظائف خالية بمركز صيانة سيارات.
- وظائف شاغرة بمصنع مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر.
- مطلوب محامين للعمل بشركة كبرى.
- وظائف خالية بمصنع سحب بلاستيك بالمنطقة الصناعية.
- مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة صناعية كبرى.
- وظائف خالية بشركة استيراد قطع غيار سيارات.
- وظائف خالية بشركة نقل سياحي كبرى.
- فرص عمل بشركة عقارات كبرى.
- مطلوب سائقين للعمل فورا مع وكيل أوبر.
ونستعرض الآن بالصور اهم إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 4/12/2020 على مصر فايف.
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