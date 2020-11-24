وزارة الاتصالات تعلن عن 5800 وظيفة بالقطاع الخاص

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أكثر من 5800 فرصة وظيفية بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة مهارات المستقبل، خلال معرض توظيف افتراضي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أنه بدأ استقبال طلبات التوظيف أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من المعرض عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

كما ستتواجد بالمعرض الافتراضي العديد من الشركات الكبرى، منها شركات مدرجة في سوق الأسهم.

