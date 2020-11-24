2020-11-24

وظائف بعدة تخصصات في هيئة الجمارك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات – للسعوديين فقط.

وتضمنت الوظائف ” مهندس البيانات – وكالة التقنية، مراقب / أول – المراقبة المركزية، مدير إدارة الحسابات العامة والتقارير المالية، محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية، كبير أخصائيين التدريب، رئيس قسم علاقات التقنية، وأمين سر”.

وأضافت الهيئة العامة للجمارك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).



