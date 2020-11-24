- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف بعدة تخصصات في هيئة الجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف بعدة تخصصات في هيئة الجمارك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات – للسعوديين فقط.
وتضمنت الوظائف ” مهندس البيانات – وكالة التقنية، مراقب / أول – المراقبة المركزية، مدير إدارة الحسابات العامة والتقارير المالية، محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية، كبير أخصائيين التدريب، رئيس قسم علاقات التقنية، وأمين سر”.
وأضافت الهيئة العامة للجمارك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بعدة تخصصات في هيئة الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.