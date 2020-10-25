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2020-10-25 شروط ورابط وظائف وزارة العدل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بدأت اعتبارًا من صباح اليوم عملية التسجيل في وظائف وزارة العدل في المسابقة الوظيفية لوظائف بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة وفق ما تم الإعلان عنه مؤخرًا، وفيما يلي نقدم شروط وظائف وزارة العدل، ورابط التقديم على الوظائف. شروط وظائف وزارة العدل أعلنت وزارة العدل أن المتقدمين للمسابقة الوظيفية يجب أن تتوافر بهم الشروط التالية: توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يلزم أن يكون المتقدم/ـة سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين في درجتي الماجستير والبكالوريوس وألّا تقل الدرجة عن 80%.

يشترط ألّا يكون المتقدم/ـة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة.

إرفاق ما يثبت الخبرات المطلوبة لوظيفة (فني دعم مساعد)، وبالنسبة للخبرات الصادرة من القطاع الخاص فيلزم أن يتضمن مشهد الخبرة مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وبيان ما يثبتها من التأمينات الاجتماعية. طريقة وموعد التقديم يفتح التقديم على وظائف وزارة العدل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1442هـ وينتهي الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 12 / 03 / 1442 هـ.

اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1442هـ وينتهي الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 12 / 03 / 1442 هـ. إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم.

رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة + صورة من شهادة الخبرة المطلوبة لوظيفة فني دعم مساعد + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية.

المرفق يكون بامتداد (pdf/jpg/png) وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا للمرفق الواحد. موعد إعلان النتائج سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة في بوابة الوزارة وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان.

ستقوم الوزارة بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت وتؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

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