الموارد البشرية تعلن عن 123 وظيفة صحية شاغرة للجنسين

2020-10-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (123) وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “طبيب مقيم”.

شروط وظائف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

– من الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

Advertisements

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية:

وأوضحت الوزارة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر منصة التوظيف جدارة (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 ربيع الأول 1442هـ، ويستمر حتى تاريخ 14 ربيع الأول 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





شارك الخبر







