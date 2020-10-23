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#وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للترفيه
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للترفيه:
وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الإبداع الرقمي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي دعم فني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للترفيه:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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