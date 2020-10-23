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2020-10-23 #وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام. تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون: وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – نائب مشرف متجر. – محاسب. – عامل معرض. Advertisements – مسوق متجر. – نائب مشرف متجر رئيسي. – فني صيانة سيارات. – ممثل/ مندوب مبيعات. – سائق توصيل. التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون: وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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