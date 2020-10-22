وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2020-10-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– داعم فني ثاني (الرياض).

– داعم فني أول (الرياض).

– مسؤول شؤون الطلاب ثاني (الرياض).

Advertisements

– مسؤول موقع (جدة).

– داعم فني أول (للنساء/ جدة).

– مسؤول شؤون الطلاب ثاني (للنساء/ جدة).

– مساعد أمين مكتبة (للنساء/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)





شارك الخبر







