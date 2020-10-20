- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 120 وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
120 وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (120) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل لدى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممرض قانوني أول (عدد 50 وظيفة).
– أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف).
– رئيس تمريض (عدد 10 وظائف).
– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 50 وظيفة).
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 120 وظيفة صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.