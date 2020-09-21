وظائف شاغرة لدى الجمارك السعودية

2020-09-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الجمارك السعودية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مشروع أول/ مكتب إدارة المشاريع.

– مسؤول شراكات استراتيجية.

– مدير إدارة التشغيل والدعم التقني.

Advertisements

– مدير إدارة الجودة والتقارير.

– كبير أخصائيين ثقافة تنظيمية.

– رئيس قسم أنظمة التحكم والإدارة.

– رئيس قسم أنظمة المراقبة الأمنية.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





شارك الخبر







