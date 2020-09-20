شكرا لقرائتكم تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-20 تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي متابعات الخليج 365 - الجبيل أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل عن حاجتها لـ (100) معلم سعودي لتعليم القرآن الكريم. ومن ضمن الشروط التي أعلنت عنها الجمعية: – متقن لتلاوة القرآن الكريم. Advertisements – لديه مؤهل لا يقل عن الثانوية. – اجتياز المقابلة الشخصية. – حضور برنامج تأهيل المعلمين. وأضافت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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