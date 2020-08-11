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وظائف شاغرة في شركة نيوم
من حملة البكالوريوس فما فوق
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت شركة “نيوم” عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمشروع بمنطقة تبوك.
وأوضحت شركة نيوم أن الوظيفة المتاحة بمسمى “مدير الأنظمة- خدمات المدينة التشغيل والصيانة”.
واشترطت الشركة على المتقدم ما يلي:
– أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير في التخصص أو ما يعادلها
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في قيادة العمليات التقنية والتحكم والإدارة
– إجادة اللغة الأجنبية تحدث وكتابة.
وأوضحت شركة نيوم أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا).
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