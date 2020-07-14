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2020-07-14 برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن 4 وظائف شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبرنامج في الرياض، بمسمى (أخصائي استمرارية الأعمال)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وفق التالي: – وصف التدريب : Advertisements تنفيذ أنشطة السكرتارية ودعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال. – الشروط: سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

لا يشترط توفر الخبرة – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )



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