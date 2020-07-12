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#وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، المتخصصة بالمنتجات والخدمات التجارية والصناعية والعقارات والمنزلية والسيارات ومعدات البناء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدرعية، وينبع.
تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون:
وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مصفف أرفف (عدد 5 وظائف/ جدة, والدرعية).
– عامل شحن وتفريغ (ينبع).
التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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