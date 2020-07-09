وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

2020-07-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، أو الإحصاء)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير تميز عمليات سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، تحليل الأعمال).

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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