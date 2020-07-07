وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

2020-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقني آلات المختبر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو الإلكترونيات).

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– أخصائي تنسيق الإنتاج: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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