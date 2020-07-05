وظائف شاغرة : وظائف شاغرة بشركة اكتف سبورت للملابس والمستلزمات الرياضية

شركة اكتف سبورت هاوس للملابس و المستلزمات الرياضية، تعلن عن فرص عمل لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، للعمل بالقاهرة الكبرى، و نتابع من خلال خدمة الوظائف الخالية المقدمة من مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف كالتالي: –

مطلوب مندوبين مبيعات داخل الفروع، و يشترط مؤهل عالي أو متوسط و خريجين، للجنسين، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2100 بالإضافة إلى العمولة، و العمل 9 ساعات. مطلوب عمال مخازن، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الابتدائية و يفضل مؤهل متوسط، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2000، و العمل بفرع الشركة بالعبور، و نظام العمل 9 ساعات. مطلوب مسئول تكويد، و يشترط مؤهل عالي، خبرة في مجال العمل، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و العمل بفرع الشركة بالعبور، و الراتب حسب الخبرة، و العمل 9 ساعات.

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و توفر الشركة للراغبين مواصلات من و إلى الشركة و تأمينات طبية و اجتماعية، و رواتب مجزية و عمولات، و لمن يرغب يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف بالرابط التالي” استمارة وظائف شركة اكتف سبورت“.