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2020-07-04 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في تخصصي الملك فيصل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف تخصصي الملك فيصل: وقال المستشفى: إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – استشاري طب العائلة (الرياض). – كبير التقنيين الطبيين (الرياض). Advertisements – مساعد فني تخطيط (الرياض). – استشاري مشارك الأعصاب للأطفال (جدة). – ممرض ثالث (جدة). طريقة التسجيل في وظائف تخصصي الملك فيصل: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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