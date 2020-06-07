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2020-06-06 #وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – استشاري مسالك بولية (الرياض). – مدير الإنشاءات والهندسة المدنية (الرياض). – فني هندسة سيكلوترون (الرياض). – مساعد فني أبحاث (الرياض). – كيميائي مراقبة نوعية ثالث (الرياض). Advertisements – كيميائي إشعاعي أول (الرياض). – مشغل محطة أول (الرياض). – استشاري جراحة القولون والمستقيم (المدينة المنورة). – استشاري قنوات الكبد والبنكرياس (المدينة المنورة). – ممرض ثالث (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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