وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمصفاة ساسرف

2020-06-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس معدات دوارة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الصيانة، أو ما يعادلها.

Advertisements

– مستشار الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









