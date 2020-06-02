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2020-06-02 بنك البلاد يعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن بنك البلاد، عبر حسابه بموقع (لينكد إن)، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بالمسميات التالية: – الوظائف: 1 – مدير أول المسؤوليات: Advertisements درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة في مجال دراسة وتحليل السوق وزيادة مشاركة العملاء وبرامج الولاء.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابًة. 2 – مصمم رقمي واجهة وتجربة المستخدم درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (التصميم الجرافيكي، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

خبرة في مجال تصميم واجهات وتجربة المستخدم.

إجادة التعامل مع برامج التصميم Sketch وPhotoshop.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابًة. – للمزيد من التفاصيل والتقديم ( اضعط هنـا )



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