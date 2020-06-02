وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة

2020-06-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنسيق المخزون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

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– أخصائي إدارة الموردين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو المبيعات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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