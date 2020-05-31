وظائف لدى شركة نستله للرجال والنساء

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة نستله العالمية عن توفر وظائف للرجال والنساء في كل من “المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، الباحة” بمسمى مندوب طبي لحملة البكالوريوس حديثي التخرج بالمجالات التالية:

الطب

التغذية

الأحياء

العلوم الصحية

الصيدلة

أي تخصصات أخرى ذات صلة بالتغذية والصحة

الشروط المطلوبة :-

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه

– مهارات اتصال جيدة باللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابة)

– القدرة على أداء مهام متعددة بالتخطيط والتنظيم

– مهارات في التواصل والمقابلة والعرض

– لا يشترط الخبرة

تاريخ التقديم :-

التقديم متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب

رابط التقديم : (اضغط هنا).



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