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وظائف لدى شركة نستله للرجال والنساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة نستله العالمية عن توفر وظائف للرجال والنساء في كل من “المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، الباحة” بمسمى مندوب طبي لحملة البكالوريوس حديثي التخرج بالمجالات التالية:
الطب
التغذية
الأحياء
العلوم الصحية
الصيدلة
أي تخصصات أخرى ذات صلة بالتغذية والصحة
الشروط المطلوبة :-
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه
– مهارات اتصال جيدة باللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابة)
– القدرة على أداء مهام متعددة بالتخطيط والتنظيم
– مهارات في التواصل والمقابلة والعرض
– لا يشترط الخبرة
تاريخ التقديم :-
التقديم متاح الآن حتى الاكتفاء من العدد المطلوب
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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