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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في مصفاة ساسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس رئيسي- الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
. نائب رئيس الإطفاء: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإطفاء، أو ما يعادلها.
. فني ميكانيكي أول: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة.
. مهندس تفتيش مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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