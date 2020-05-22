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#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وحائل، والجبيل، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. فني ثالث- الفرن الميكانيكي (جازان).
. مستشار ثاني- استراتيجية تقنية المعلومات (الرياض).
. مخطط الصيانة (جازان).
. مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض).
. مهندس ثالث- تكنولوجيا العمليات (جازان).
. الممثل ثاني- المبيعات (الدمام).
. مخطط- ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل).
. المشغل آلات- الأنابيب (حائل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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