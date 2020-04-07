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#وظائف شاغرة في شركة سيمينس الألمانية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المبيعات والعطاءات بالمنطقة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الإلكترونيات)، أو التخصصات ذات الصلة.
– مشرف كهرباء السكك الحديدية (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية.
– أخصائي المحاسبة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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