وظائف إدارية للجنسين لدى معهد الإدارة العامة

2020-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن معهد الإدارة العامة عن وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في منطقة الرياض بمسمى وظيفي – مستشار الدراسة بالخارج -.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– مستشار الدراسة بالخارج

شروط التقديم :-

1. درجة الماجستير في أي مجال.

2. الحد الأدنى لمدة سنة واحدة من الخبرة العملية في التعليم في الخارج، وخدمات الطلاب الدوليين، وشؤون الطلاب، وخدمات الطلاب الدوليين، وتقديم المشورة أو المجال ذي الصلة.

3. المعرفة والخبرة في تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج المنح الدراسية.

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4. خبرة في الدراسة أو العيش أو العمل في الخارج، ويفضل أن يكون ذلك في الشرق الأوسط ولكن غير مطلوب.

5. مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة.

6. المعرفة بنظم التعليم العالي الدولية.

7. شهادة TEFL أو ما يعادلها (120-180 ساعة) أو 1 سنة خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

6. 3-5 سنوات خبرة العمل ذات الصلة في دور إداري المفضل.

9. خبرة في العمل مع الطلاب السعوديين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الخارج.

رابط التقديم :-

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